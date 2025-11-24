L’ora della solidarietà Diabetologia pediatrica decolla la raccolta fondi

Tante iniziative in campo per sostenere il progetto di raccolta fondi a favore del reparto pediatrico dell’Ausl di Imola. Con particolare attenzione alla Diabetologia Pediatrica e a quel progetto che, a partire dal 10 dicembre alle 20.30 al Cinema Pedagna, dove si svolgerà il talent show ‘Talent4kids’ con ingresso a offerta libera, mira a creare sempre più momenti di incontro, condivisione e formazione per una gestione consapevole e comunitaria della malattia. Anche alla luce dei più recenti e moderni approcci, incentrati sul benessere psicofisico del paziente, per superare la stigmatizzazione di una patologia troppo spesso legata a limiti, imposizioni e falsi miti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - L’ora della solidarietà. Diabetologia pediatrica, decolla la raccolta fondi

