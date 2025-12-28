Sostenere i progetti solidali promossi dalle associazioni di volontariato di Carpi, Novi e Soliera: con questo obiettivo la Fondazione Casa del Volontariato, grazie alla collaborazione con Bper Banca, ha attivato un proprio profilo su ‘ Produzioni dal Basso ’, la prima piattaforma italiana di crowdfunding e social innovation. Su questo profilo, le singole associazioni potranno presentare in autonomia il proprio progetto, e ricevere direttamente i contributi che i singoli cittadini sceglieranno di destinare: chiunque lo desideri, potrà infatti sostenere direttamente, in pochissimo tempo e con appena qualche click, uno o più progetti di solidarietà che saranno ospitati sulla piattaforma. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Solidarietà 2.0: la raccolta fondi è digitale

