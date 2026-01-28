La macchina del terrore | ecco come si fabbrica un nemico

La polizia di Minneapolis ha ucciso due cittadini americani in due episodi distinti, entrambi durante operazioni dell’Ice. Prima Renee Good, poi Alex Pretti, sono morti in strada dopo essere stati colpiti ripetutamente da colpi d’arma da fuoco. Le autorità stanno ancora indagando sui dettagli, ma i fatti hanno già suscitato molte polemiche sulla gestione di queste operazioni.

Prima Renee Good, oggi Alex Pretti. Due cittadini americani, entrambi di Minneapolis. Entrambi morti in strada, colpiti ripetutamente da colpi d’arma da fuoco nel corso di un intervento dell’Ice, secondo le prime ricostruzioni. Come ha ricostruito l’analista di comunicazione digitale Franz Russo, nel giro di poche ore il Department of Homeland Security ha costruito la cornice ufficiale, descrivendo le vittime come “terroristi”. Subito dopo sono entrati in scena gli amplificatori politici. Stephen Miller, consigliere per la sicurezza interna, ha tradotto quella narrazione in slogan da combattimento: ha parlato di Alex Pretti come di un “terrorista interno” e ha descritto la reazione dell’Ice come risposta a un “tentato omicidio”.🔗 Leggi su Today.it

