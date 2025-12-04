Mirandola fabbrica del terrore chiusa dalla Polizia | lavoratori irregolari e rischio incendio
A Mirandola sospesa un'azienda tessile cinese per lavoro irregolare e carenze di sicurezza. Due lavoratori irregolari espulsi. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Negrini CTE Pallavolo torna alla vittoria: battuta Mirandola La Negrini CTE dopo la prima caduta ritrova la via del successo ai danni di uno Stadium Mirandola che è riuscita comunque ad aggiudicarsi il primo set e a mettere paura sul finale del secondo.Le for - facebook.com Vai su Facebook
Mirandola, fabbrica del terrore chiusa dalla Polizia: lavoratori irregolari e rischio incendio - A Mirandola sospesa un'azienda tessile cinese per lavoro irregolare e carenze di sicurezza. Si legge su virgilio.it