La Lega si riunisce a Roccaraso senza Vannacci, che lascia aperta la possibilità di un distacco. La posizione del partito si scontra con le dichiarazioni di Francesca Pascale, mentre si discute della conversione in legge del decreto sugli aiuti all’Ucraina. Gli esponenti invitano a votare “per coerenza”, nonostante l’accordo raggiunto con gli altri partiti della maggioranza. La situazione resta aperta a sviluppi futuri e riflette le tensioni interne alla coalizione.

Invita a votare “per coerenza” contro la conversione in legge del decreto sugli aiuti all’Ucraina, malgrado l’accordo trovato dalla Lega con gli altri partiti della maggioranza per un testo in cui viene data priorità agli aiuti civili su quelli militari. Ha un’agenda fittissima di impegni (ieri era a Ventimiglia per un’incontro organizzato dai suoi Team a un convegno dal titolo “Sicurezza non è uno slogan. È un diritto”) per teatri e piazze d’Italia. Eppure Roberto Vannacci, vicesegretario della Lega, non partecipa alla tre giorni (dal 23 al 25 gennaio) organizzata dal Carroccio tra Roccaraso e Rivisondoli in Abruzzo. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

© Ilsole24ore.com - La Lega si riunisce a Roccaraso senza Vannacci, che non esclude lo strappo. Botta e risposta con Francesca Pascale

Vannacci contro Francesca Pascale: “Analista politica o ventriloqua?”. Botta e risposta su Lega e SalviniSi apre un confronto tra Roberto Vannacci e Francesca Pascale riguardo alle dinamiche politiche della Lega e di Matteo Salvini.

Leggi anche: Fitto si candida, Toma lo esclude dalla giunta: botta e risposta a distanza

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Argomenti discussi: Il fronte Lega non si raffredda: via la parola militari dal decreto; La AIOCC si riunisce a Milano: la Lega del Ciclismo Professionistico protagonista, visita al Vigorelli; Carroccio, correnti e correntine. La caserma Lega sembra il caminetto Pd (di A. Raimo); Tavolo delle riforme FIGC, Gravina riunisce le componenti.

Lega liberale. Siri riunisce il Carroccio che non ha bisogno di generaliArmando Siri, leghista di rito salviniano, organizza una tre giorni di studi: Non lasciamo i diritti alla sinistra, la Lega è il partito più liberale che ... huffingtonpost.it

Idee in movimento: cosi la Lega moderata prepara la sfida a VannacciIl responsabile dei dipartimenti del partito Armando Siri è pronto a presentare un manifesto alternativo al pensiero del generale ... today.it

Lega liberale. Siri riunisce il Carroccio "che non ha bisogno di generali" (di F. Olivo) x.com

Il movimento riunisce esponenti politici, amministratori locali, associazioni e movimenti di tutta Italia impegnati a rafforzare politiche migratorie fondate su legalità, sicurezza e rispetto delle regole - facebook.com facebook