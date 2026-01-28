La guerra vista con gli occhi dei bambini Andrea Iacomini presenta a Caserta La forza sia con te

La guerra vista con gli occhi dei bambini. Andrea Iacomini, portavoce dell’Unicef Italia, porta il suo spettacolo “La forza sia con te” anche a Caserta. Dopo il successo a Roma e la ristampa in fretta, il suo viaggio di testimonianza continua, questa volta nella città campana.

Dopo il successo riscosso a Roma e la prima ristampa ottenuta in tempi record, il viaggio di testimonianza di Andrea Iacomini, Portavoce nazionale dell’Unicef Italia, fa tappa a Caserta. Giovedì 29 gennaio 2026, alle 16, la sede del Comitato Provinciale Unicef Caserta (Via Raffaele Leonetti, 47) ospiterà la presentazione del libro “La forza sia con te. Cronaca di una missione in Ucraina” (People). L’incontro vedrà l'autore dialogare con la Presidente Regionale Unicef Campania, Emilia Narciso, e la Presidente Provinciale Unicef Caserta, Lia Pannitti. Il libro nasce dall’esperienza diretta di Iacomini sul campo e prende il titolo dal paradosso quotidiano vissuto sotto le bombe: è la frase pronunciata dalle app per gli allarmi aerei al termine di ogni pericolo, un augurio di resilienza che scandisce la vita dei civili.🔗 Leggi su Casertanews.it

L'incontro a Caserta con Andrea Iacomini offre uno sguardo sulla guerra dal punto di vista dei bambini.

