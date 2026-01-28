La Federal Reserve lascia i tassi invariati

La Federal Reserve ha deciso di lasciare i tassi di interesse invariati, confermando la fascia tra il 3,50 e il 3,75 per cento. Dopo aver tagliato i tassi per tre volte di fila, ora si ferma, senza indicare ulteriori mosse a breve. La decisione arriva in un momento di incertezza sui mercati e fa chiarezza sulla linea della banca centrale americana.

La Federal Reserve ha deciso di mantenere invariato il costo del denaro, confermando i tassi nella forchetta compresa tra il 3,50 per cento e il 3,75 per cento, dopo una fase segnata da tre tagli consecutivi. La scelta arriva mentre c'è un'indagine in corso nei confronti del presidente Jerome Powell, e non ha raccolto il consenso unanime del board: dieci i voti favorevoli, due quelli contrari, espressi dai governatori Stephen Miran, nominato da Donald Trump, e Christopher Waller, attualmente in corsa per la guida della Fed. La banca ha sottolineato che «L'incertezza sulle prospettive economiche resta elevata», ribadendo al tempo stesso che continuerà a «osservare attentamente i prossimi dati per valutarne gli effetti sull'evoluzione del quadro economico».

