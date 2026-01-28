La delega alla sicurezza del Comune torna alla Lega il capogruppo Pasqualino | Al centro ordine legalità e tutela dei cittadini

La delega alla sicurezza torna alla Lega a Pisa. Il capogruppo Pasqualino commenta:

La delega alla sicurezza nel Comune di Pisa torna in capo alla Lega, una decisione accolta con soddisfazione da Giovanni Pasqualino, capogruppo del Carroccio in Consiglio comunale e segretario provinciale del partito, che ringrazia il sindaco Michele Conti per aver accolto una richiesta portata avanti da mesi. “Si tratta di una delega per noi fondamentale” sottolinea Pasqualino, ricordando il lavoro svolto dalla Lega durante il mandato amministrativo 2018–2023. Un periodo che, secondo l’esponente leghista, ha segnato “un cambio di marcia concreto e riconoscibile nelle politiche per la sicurezza cittadina”.🔗 Leggi su Pisatoday.it

Dopo la tragedia di Crans Montana, il Viminale ha avviato una serie di misure per rafforzare la sicurezza nei locali pubblici.

Milano, Sala e la sicurezza: Rinfrancato dal supporto di Re, Mastrangelo e Cornelli. Il Pd? Una sintesi si trova sempreIl sindaco commenta il nuovo assetto della Giunta e la scelta di tenere la delega alla sicurezza: Ci muoviamo nel solco del lavoro svolto da Gabrielli. affaritaliani.it

La delega alla Sicurezza resta a Sala, affiancato da un criminologo(ANSA) - MILANO, 21 GEN - Il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, manterrà la delega alla Sicurezza. E' quanto emerge da un accordo tra i partiti della maggioranza e il sindaco, nell'ambito di una serie ... msn.com

