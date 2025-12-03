Sesto Calende l’assessore Gualtieri rinuncia alla delega alla Sicurezza dopo l’arresto del figlio

Ilgiorno.it | 3 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sesto Calende, 3 dicembre 2025 – A cinque giorni dall’arresto del figlio con l’accusa di spaccio, l’assessore Francesca Gualtieri rompe il silenzio e affida a un comunicato ufficiale la sua versione dei fatti, con l’obiettivo dichiarato di fermare quello che definisce un pericoloso vortice di illazioni, falsità e accuse infondate. Il testo, inviato alla stampa e alle istituzioni locali – dal sindaco di Sesto Calende Betta Giordani al primo cittadino di Castelletto Ticino Massimo Stilo, fino all’assessore alla comunicazione Alessandra Malini e al comandante della stazione dei Carabinieri, Giovanni Opessio – segna un punto di svolta nella vicenda che negli ultimi giorni ha acceso il dibattito politico e mediatico. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

sesto calende l8217assessore gualtieri rinuncia alla delega alla sicurezza dopo l8217arresto del figlio

© Ilgiorno.it - Sesto Calende, l’assessore Gualtieri rinuncia alla delega alla Sicurezza dopo l’arresto del figlio

Contenuti che potrebbero interessarti

sesto calende l8217assessore gualtieriSesto Calende, l’assessore Gualtieri rinuncia alla delega alla Sicurezza dopo l’arresto del figlio - L’esponente della giunta Giordani ha diffuso una nota dopo il provvedimento che ha colpito il suo familiare: “Ho fiducia che il corso della giustizia possa chiarire pienamente i contorni dei suoi comp ... Segnala ilgiorno.it

sesto calende l8217assessore gualtieriSesto Calende. L'assessore Gualtieri: «Fiducia nella giustizia per definire gli esatti contorni dei comportamenti di mio figlio» - In una nota, l'ex delegata alla Sicurezza e ancora in giunta come responsabile dei Servizi Sociali, torna sulla vicenda giudiziaria che ha coinvolto la sua famiglia: «Mio figlio viveva da tempo al di ... Riporta varesenoi.it

Parla l’assessore Gualtieri contro le “informazioni false o distorte” sul caso del figlio. E annuncia azioni legali - L’assessora ai servizi sociali, dopo aver rimesso la delega alla sicurezza, chiarisce in una nota i fatti che riguardano i recenti fatti di cronaca e annuncia azioni legali contro chi avrebbe diffuso ... Segnala varesenews.it

sesto calende l8217assessore gualtieriSesto Calende, retromarcia del sindaco: Gualtieri perde la delega alla Sicurezza - Dopo l’arresto per spaccio del figlio dell’assessore Francesca Gualtieri, il sindaco Betta Giordani cambia rotta e ... Scrive laprovinciadivarese.it

sesto calende l8217assessore gualtieriSesto Calende, arrestato per spaccio il figlio dell’assessore alla Sicurezza - Il sindaco Giordani conferma la parentela e respinge la mozione di sfiducia: “Vicenda personale, non inficia il suo operato” ... Lo riporta laprovinciadivarese.it

sesto calende l8217assessore gualtieriSesto Calende, il sindaco toglie le deleghe alla Sicurezza all'assessore Gualtieri - Il decreto della sindaca Elisabetta Giordani sull'Albo Pretorio: «Per i fatti sopravvenuti che hanno interessato un famigliare stretto dell'assessore, si procede ad una ridefinizione delle deleghe ass ... Segnala varesenoi.it

Cerca Video su questo argomento: Sesto Calende L8217assessore Gualtieri