Sesto Calende l’assessore Gualtieri rinuncia alla delega alla Sicurezza dopo l’arresto del figlio
Sesto Calende, 3 dicembre 2025 – A cinque giorni dall’arresto del figlio con l’accusa di spaccio, l’assessore Francesca Gualtieri rompe il silenzio e affida a un comunicato ufficiale la sua versione dei fatti, con l’obiettivo dichiarato di fermare quello che definisce un pericoloso vortice di illazioni, falsità e accuse infondate. Il testo, inviato alla stampa e alle istituzioni locali – dal sindaco di Sesto Calende Betta Giordani al primo cittadino di Castelletto Ticino Massimo Stilo, fino all’assessore alla comunicazione Alessandra Malini e al comandante della stazione dei Carabinieri, Giovanni Opessio – segna un punto di svolta nella vicenda che negli ultimi giorni ha acceso il dibattito politico e mediatico. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
