Le migliori università italiane secondo la classifica Qs sulla sostenibilità

Il sistema universitario italiano mostra un dinamismo crescente in materia di sostenibilità, secondo l’ultima edizione del Qs World University Rankings: Sustainability. Sebbene la classifica nazionale sia dominata da atenei del centro-nord, si osserva un’espansione dello slancio verso una pluralità di istituzioni. La classifica nazionale delle università più sostenibili. Politecnico di Milano (Wikipedia). L’ Università di Padova  si conferma la leader in Italia, nonostante un arretramento a livello globale, piazzandosi al 121º posto. A seguire, il  Politecnico di Milano  fa registrare una delle performance più brillanti, con un balzo di 145 posizioni fino al 133º posto globale, un risultato che riflette i suoi progressi nella ricerca e nell’innovazione climatica. 🔗 Leggi su Lettera43.it

