La volta buona Alessandra Tripoli | Mamma è morta dopo 16 mesi di malattia
Alessandra Tripoli condivide un momento di profonda emozione, ricordando la perdita della madre avvenuta dopo 16 mesi di sofferenza. Un racconto toccante che rivela il dolore di un lutto e la forza di affrontarlo, lasciando trasparire l’intensità di un sentimento che attraversa la vita di chi ha vissuto questa esperienza.
(Adnkronos) – Alessandra Tripoli in lacrime ha ricordato la mamma scomparsa dopo 16 mesi di malattia. "Faccio ancora fatica a parlarne, perché parlo ancora di lei al presente, l'accettazione non è ancora arrivata", ha detto la maestra di danza di Ballando con le stelle, quest'anno in coppia con Filippo Magnini, ospite oggi a La volta . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
