Questa settimana a Desio si nota un forte impegno sul verde pubblico. Potature, sistemazioni e pulizie si susseguono in diverse zone, grazie ai fondi stanziati quando il Comune governava ancora la città. Tuttavia, non mancano le critiche: alcuni cittadini si chiedono se questi lavori siano davvero meriti dell’amministrazione attuale o solo un’azione normale di routine. La città si presenta in ordine, ma le polemiche sui meriti continuano a dividere opinioni.

"In queste settimane, girando per Desio, una cosa si nota: sul verde si sta lavorando parecchio. Potature, sistemazioni, pulizia, lavori possibili grazie ai fondi che avevamo stanziato quando eravamo al governo della città". Andrea Villa, capogruppo della Lega, mette il bollino sulla manutenzione del verde, ricordando che tutto è dovuto alla precedente amministrazione, dove lui aveva la delega per l’Ambiente. Il tema in città è sempre stato causa di aspre polemiche. Cittadini infuriati per una manutenzione giudicata carente, discussioni tra i politici, divergenze, critiche. Non a caso il neo sindaco Carlo Moscatelli ha proprio dedicato a questo tema, insieme a quello dei rifiuti, la sua attenzione fin da subito. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - La città è in ordine, ma è polemica sui meriti

