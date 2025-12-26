La polemica Giuli-Veneziani e gli intellettuali di destra | i meriti e le impazienze

26 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La polemica tra Marcello Veneziani e Alessandro Giuli, non soltanto perché sono due amici e ho letto i libri dell’uno e dell’altro; anche quelli dai quali dissento, li ho nei miei scaffali. Loro sono intellettuali, io un giornalista con un passato – ormai lontano – di politico. Ma stiamo insieme con i piedi piantati nella “terra degli uomini” della destra. Sono certo: non imiteranno D’Annunzio e Marinetti, facilissimi al duello; e non mi unisco al coro di aspiranti padrini che li sospingono, incluso il professore Cardini, il cui magistero storico – lui fa il modesto – è notevole; quello politico o di petit commis d’etat di Pivetti e Veltroni, no. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

