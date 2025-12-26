La polemica tra Marcello Veneziani e Alessandro Giuli, non soltanto perché sono due amici e ho letto i libri dell’uno e dell’altro; anche quelli dai quali dissento, li ho nei miei scaffali. Loro sono intellettuali, io un giornalista con un passato – ormai lontano – di politico. Ma stiamo insieme con i piedi piantati nella “terra degli uomini” della destra. Sono certo: non imiteranno D’Annunzio e Marinetti, facilissimi al duello; e non mi unisco al coro di aspiranti padrini che li sospingono, incluso il professore Cardini, il cui magistero storico – lui fa il modesto – è notevole; quello politico o di petit commis d’etat di Pivetti e Veltroni, no. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - La polemica Giuli-Veneziani e gli intellettuali di destra: i meriti e le impazienze

Leggi anche: Il litigio tra Giuli e l’intellettuale di destra Veneziani. Lo scrittore: “Dal governo solo fuffa”

Leggi anche: Veneziani-Giuli, lite a destra. «Con Meloni solo comparse». «Vorrebbe essere al mio posto»

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Giuli contro Veneziani, lo scontro che agita la destra culturale; Giuli contro Veneziani: “Arruolato dai nemichettisti, sversa bile nera su di noi”; Veneziani vs Giuli: Il confronto interno alla destra si inasprisce; Veneziani vs Giuli. La bizzarra idea di andare al governo per cambiare il mondo (di A. Romano).

Scontro nel mondo culturale del centrodestra: esplode la polemica tra Giuli, Veneziani e Giordano - Marcello Veneziani critica governo Meloni in editoriale, attacco del ministro Giuli e difesa di Mario Giordano, scoppia polemica politica nel centrodestra italiano. tag24.it