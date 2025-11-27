Parma è la città dei maranza | è polemica per il video virale sui social

Un video, girato a Parma che sta diventando virale sui social, mostra diversi ragazzini - tra i quali molti minorenni - che intonano una canzone dal titolo “Parma è una città che sa di maranza: marocchini, nigeriani, tunisini, italiani, africani”. Tanto è bastato per scatenare la polemica. 🔗 Leggi su Parmatoday.it