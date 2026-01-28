Kubrick in scena | Shining rivive a Napoli a passo di danza

A Napoli torna in scena “Shining” in una versione diversa dal solito. Uno spettacolo che unisce danza, musica dal vivo e sperimentazione, creando un’esperienza coinvolgente. Il corpo diventa il linguaggio principale, portando lo spettatore in un viaggio inquietante e affascinante, come il film di Kubrick, ma con un tocco tutto suo. La rappresentazione sta attirando attenzione e curiosità tra il pubblico e gli appassionati di arte e danza.

Sabato 31 gennaio allo SpazioKörper di Chiaia lo spettacolo Redrum apre la stagione 2026 con una programmazione incentrata alla contaminazione tra le arti e nuovi format dedicati alla musica live Un omaggio perturbante a Shining che ha stregato la scena nazionale, una stagione che mescola danza, musica live e sperimentazione, un luogo unico in Campania dove il corpo è linguaggio totale. A Napoli il 2026 della danza comincia così: con Redrum del Gruppo Nanou e con la nuova stagione Adelante di Körper Centro Nazionale di Produzione della Danza. Inizia il 31 gennaio (ore 19, replica domenica alle 18) nello SpazioKörper, con la prima rappresentazione napoletana di Redrum, spettacolo del Gruppo Nanou, vincitore del Premio Ubu 2024 come Miglior Spettacolo di Danza.

