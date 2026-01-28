Kessie tra Inter e Juve | Pedullà avvisa sui costi Intanto si stringe per Massolin Le parole

Alfredo Pedullà avverte l’Inter: il giocatore è nel mirino anche della Juventus. I nerazzurri sono interessati, ma l’agente di Kessie sta muovendo le sue pedine. Per ora, la trattativa resta aperta, e i costi sono un dettaglio da valutare con attenzione. Intanto, l’Inter cerca di stringere i tempi per chiudere con Massolin.

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.