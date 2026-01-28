Kessie tra Inter e Juve | Pedullà avvisa sui costi Intanto si stringe per Massolin Le parole
Alfredo Pedullà avverte l’Inter: il giocatore è nel mirino anche della Juventus. I nerazzurri sono interessati, ma l’agente di Kessie sta muovendo le sue pedine. Per ora, la trattativa resta aperta, e i costi sono un dettaglio da valutare con attenzione. Intanto, l’Inter cerca di stringere i tempi per chiudere con Massolin.
Inter News 24 Kessie, Alfredo Pedullà conferma l’interesse dei nerazzurri ma mette in guardia Ausilio e Marotta sulle mosse dell’agente: c’è anche la Juve. Il mercato dell’Inter si muove su due binari paralleli: la ricerca di esperienza internazionale a costo zero e il continuo investimento sui migliori talenti del panorama italiano. Alfredo Pedullà, attraverso il suo canale YouTube, ha fatto chiarezza su due nomi caldi che gravitano intorno al mondo nerazzurro: l’ex milanista Franck Kessié e il giovane prospetto Massolin. Kessie tra Inter e Juve: Pedullà avvisa sui costi e sulle mosse di Atangana. 🔗 Leggi su Internews24.com
Orsi elogia la Roma e avvisa la Juve: «Il +4 sui bianconeri è un fattore importante, Gasperini non è lì per caso». Le parole verso il big mach
Orsi commenta il momento positivo della Roma, sottolineando l'importanza del +4 sulla Juventus e evidenziando il ruolo di Gasperini.
Pedullà si sbilancia: «Pjanic, Brozovic e Kessié di nuovo in Serie A? Spero non si offenda nessuno, ma secondo me…»
