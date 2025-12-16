Orsi elogia la Roma e avvisa la Juve | Il +4 sui bianconeri è un fattore importante Gasperini non è lì per caso Le parole verso il big mach

Orsi commenta il momento positivo della Roma, sottolineando l'importanza del +4 sulla Juventus e evidenziando il ruolo di Gasperini. Nel suo intervento a Radio Radio, l’analista si concentra sulla posizione in classifica dei giallorossi e sulle vere aspirazioni di successo nel campionato, preparando il terreno per il big match tra le due squadre.

Orsi analizza a Radio Radio il momento d’oro dei capitolini, focalizzandosi sul vantaggio in classifica e sulle reali ambizioni tricolori. L’attesa per il big match dell’Allianz Stadium sta salendo vertiginosamente e la recente vittoria della Roma contro il Como ha aggiunto ulteriore pepe a una sfida che si preannuncia decisiva per gli equilibri dell’alta classifica. A fotografare il momento magico dei giallorossi e a lanciare un avvertimento diretto alla Juventus è stato Nando Orsi. L’ex portiere, intervenuto sulle frequenze di Radio Radio, ha analizzato con lucidità la situazione alla vigilia dello scontro diretto, sottolineando come il distacco maturato in graduatoria non sia frutto della fortuna ma di una programmazione tecnica coerente e pericolosa per le rivali. Juventusnews24.com

