Pedullà si sbilancia | Pjanic Brozovic e Kessié di nuovo in Serie A? Spero non si offenda nessuno ma secondo me…

Inter News 24 Pedullà interviene sulle diverse voci che stanno circolando sul mercato di gennaio. L’esperto di mercato commenta degli obiettivi di mercato. Il mercato di gennaio è sempre un tema caldo, e Alfredo Pedullà ha espresso le sue opinioni sulle possibili mosse di mercato in Serie A, in particolare riguardo ai giocatori provenienti dall’Arabia Saudita. Secondo Pedullà, ci sono scelte che sarebbe meglio evitare, come il ritorno di alcuni calciatori che hanno scelto la strada economica degli Emirati. Il giornalista ha messo in guardia contro il rischio di seguire le cosiddette “chimere arabe”, facendo riferimento a giocatori come Miralem Pjanic, che ha scelto l’Arabia Saudita dopo aver vissuto momenti importanti alla Juventus. 🔗 Leggi su Internews24.com

