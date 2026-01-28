KastaDiva Taffo e quella raccolta fondi per il funerale sospesa | cos’è successo?

Sabato 24 gennaio, Bruno Gagliano, noto come KastaDiva, si è tolto la vita lanciandosi dal nono piano del suo appartamento a Roma. La notizia ha sconvolto la comunità, che si era appena riunita per una raccolta fondi destinata al funerale. La sospensione delle donazioni ha lasciato molti senza parole, mentre si cercano ancora le ragioni di un gesto così drammatico.

Sabato 24 gennaio Bruno Gagliano, performer noto nel panorama drag romano con il nome d’arte KastaDiva, è morto a 40 anni dopo essersi lanciato dal nono piano del palazzo dove viveva nel quartiere Colle Salario a Roma. Una vicina ha dato l’allarme in via dell’Apiro, ma i carabinieri hanno potuto solo constatare il decesso. L’identificazione è arrivata solo ore dopo. Originario di Alcamo, in provincia di Trapani, Gagliano aveva iniziato a esibirsi come drag queen a 17 anni, trasferendosi poi nella capitale dove era diventato una figura di riferimento al Muccassassina, storica serata della comunità queer romana. 🔗 Leggi su Cultweb.it

