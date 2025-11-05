Torna Piega sospesa per le donne vittime di violenza | via alla raccolta fondi

BRINDISI - Alla sua seconda edizione l’iniziativa di solidarietà ideata da Chiara Morleo, titolare del salone di parrucchiera K.Hair Spa che, in collaborazione con il Centro antiviolenza ‘Ricomincio da me’ e il Terziario Donna di Confcommercio Brindisi, che intende regalare un trattamento di. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

