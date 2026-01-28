Febbre Kanye West biglietti a ruba e lui si scusa | Non sono antisemita

Kanye West si scusa pubblicamente, cercando di mettere a tacere le accuse di antisemitismo. Dopo aver scatenato polemiche con alcune dichiarazioni, il rapper e produttore si è detto dispiaciuto e ha spiegato di non essere antisemita. Intanto, i biglietti per il suo concerto a Reggio Emilia sono andati a ruba, nonostante le tensioni.

Reggio Emilia, 28 gennaio 2026 – Kanye West, in arte Ye, si cosparge il capo di cenere sulle pagine del Wall Street Journal: “Non sono un nazista né un antisemita. Amo il popolo ebraico” afferma, raccontando la sua esperienza con il disturbo bipolare e il percorso di cura intrapreso. Il nome di West ormai è noto ai reggiani, dopo il concerto mancato del 2023 e quello confermato per quest’estate alla Rcf Arena. Come se il tira-e-molla organizzativo di tre anni non fosse bastato, le posizioni sociali assunte negli ultimi anni dal cantante hanno portato alla rottura con sponsor, partner commerciali e larga parte dell’opinione pubblica: affermazioni antisemite sui social e nelle interviste, elogi canori ad Adolf Hitler e sfoggio della svastica, per citarne alcune. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

