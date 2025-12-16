juventus women canzi carica

La Juventus Women si appresta a vivere una serata importante con l'ultima sfida della fase a gironi di Champions League femminile. Domani alle 21 all’Allianz Stadium, le bianconere di Massimiliano Canzi affronteranno il Manchester United in un match decisivo per il proseguimento della competizione.

La Juventus Women si prepara a una notte storica: domani alle 21 all'Allianz Stadium, le bianconere di Massimiliano Canzi ospitano il Manchester United nell'ultima giornata della prima fase di Champions League femminile. Una sfida che, pur con la qualificazione ai playoff già in tasca (conquistata con una giornata d'anticipo), offre

