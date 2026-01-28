Juventus Spalletti prima di Monaco Openda parte titolare

Luciano Spalletti si prepara alla sfida di stasera contro il Monaco, l’ultima del girone di Champions League. Il tecnico toscano ha annunciato che Openda partirà titolare, puntando sulla sua velocità e capacità di creare problemi alla difesa avversaria. La Juventus si gioca la qualificazione e Spalletti non nasconde le sue aspettative. Intanto, a fare rumore sono ancora le parole di Luciano su alcuni commenti di Conte, che hanno riacceso la polemica tra i due. La partita si annuncia decisiva, e i tifosi sono in attesa

