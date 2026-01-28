Juventus Spalletti prima di Monaco Openda parte titolare
Luciano Spalletti si prepara alla sfida di stasera contro il Monaco, l’ultima del girone di Champions League. Il tecnico toscano ha annunciato che Openda partirà titolare, puntando sulla sua velocità e capacità di creare problemi alla difesa avversaria. La Juventus si gioca la qualificazione e Spalletti non nasconde le sue aspettative. Intanto, a fare rumore sono ancora le parole di Luciano su alcuni commenti di Conte, che hanno riacceso la polemica tra i due. La partita si annuncia decisiva, e i tifosi sono in attesa
Sulla polemica con Conte Le parole di Luciano Spalletti in vista di Juventus-Monaco, gara valevole per l’ultima giornata della League Phase di Champions League. Il tecnico della Juve ha innanzitutto glissato sull’argomento relativo alla polemica con Antonio Conte ai microfoni di Sky: “Conte? Parliamo di Champions.” Openda parte titolare L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it
Openda Juventus: perché dovrebbe partire titolare lui e non David contro la Roma. Dentro alla scelta di Spalletti, c’è un motivo ben preciso!
Juventus, Spalletti pronto a sciogliere il nodo centravanti: ecco quando prenderà la scelta definitiva per la trasferta di Bologna. David ed Openda scalpitano per una maglia da titolare
La Juventus si prepara alla trasferta di Bologna, con Luciano Spalletti alle prese con il dilemma del centravanti.
Argomenti discussi: Conte non parla? La Juve annulla la conferenza di Spalletti prima del Napoli; Spalletti dalla gag con Thuram che fa ridere tutti al vino per Mourinho: Mi aspetto qualche furbata...; Spalletti: 'En Nesyri saltato? In attacco c'è anche McKennie'; Spalletti risponde a Conte sui social e pubblica il video dell'intervista dopo Juventus-Napoli, poi replica: Pensavo fosse intelligenza artificiale.
Spalletti risponde a Conte: Napoli? I migliori di tutti, i campioni. Poi la frase sull'intelligenza artificialeMONTECARLO (Principato di Monaco) - Luciano Spalletti prova a gettare acqua sul fuoco della polemica accesa da Antonio Conte, che c'è rimasto male per la definizione di ex campioni d'Italia data al ... msn.com
Juventus, Spalletti nel caos: prima lo schiaffo, poi il litigioIn seguito allo schiaffo di Spalletti durante la partita della Juventus, l'allenatore ha poi litigato con un tifoso. newsmondo.it
Spalletti chiude il caso Napoli: “Pensavo fosse IA, auguro temi da Champions” Alla vigilia della sfida di Champions League contro il Monaco, Luciano Spalletti, tecnico della Juventus, torna sulla polemica legata alle sue parole sul Napoli, finite al centro del dib - facebook.com facebook
Monaco-Juventus, Koopmeiners: "Spalletti ha un’idea di calcio che è unica". VIDEO #SkySport #SkyUCL #ChampionsLeague x.com
