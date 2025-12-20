Openda Juventus | perché dovrebbe partire titolare lui e non David contro la Roma Dentro alla scelta di Spalletti c’è un motivo ben preciso!
Openda Juventus: c’è un motivo ben preciso per il quale partirà titolare il belga e non David contro la Roma. Ecco la scelta di Spalletti. La sfida di questa sera all’Allianz Stadium non è solo uno scontro diretto per la zona Champions, ma un duello intellettuale tra due maestri della panchina. Luciano Spalletti contro Gian Piero Gasperini: stima reciproca, amicizia, ma nessuna voglia di fare sconti. Secondo l’analisi odierna di Tuttosport, il tecnico della Juventus ha preparato la gara partendo da un concetto filosofico applicato al campo: la conoscenza come chiave per la liberazione. Spalletti sa perfettamente che la Roma proverà a replicare il “modello Atalanta” che Gasperini sta imponendo con successo nella Capitale: duelli individuali a tutto campo, aggressione feroce per il recupero palla e ritmi asfissianti. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Leggi anche: Napoli Juve, chi giocherà in attacco: David o Openda? Ecco la scelta di Spalletti! Sarà lui il titolare per il match del Maradona
Leggi anche: Juventus, Spalletti pronto a sciogliere il nodo centravanti: ecco quando prenderà la scelta definitiva per la trasferta di Bologna. David ed Openda scalpitano per una maglia da titolare
Allenamento in mattinata per la Juve. Bremer titolare. Openda favorito su David - Domani, Loïs Openda dovrebbe giocare dal primo minuto e sembra favorito su Jonathan David. tuttojuve.com
Juventus, Spalletti svela il ruolo definitivo di Yildiz e Openda - Juventus, ha colto l'occasione per fare chiarezza sul ruolo definitivo di ... fantamaster.it
Probabili formazioni Juventus Pafos/ Quote: tornano Openda e David? (Champions League, 10 dicembre 2025) - Probabili formazioni Juventus Pafos: ancora parecchi dubbi per Luciano Spalletti che non può sbagliare la partita di Champions League. ilsussidiario.net
Lì #Juventus: dubbio #Bremer dal 1', #Cabal si candida #Openda è favorito nel duello con #David come punta nel 3-4-2-1 @MirabellaIacopo #ASRoma x.com
Verso Juventus-Roma, chi gioca come centravanti Openda scalpita, perché può essere la scelta giusta - facebook.com facebook
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.