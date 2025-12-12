Juventus Spalletti pronto a sciogliere il nodo centravanti | ecco quando prenderà la scelta definitiva per la trasferta di Bologna David ed Openda scalpitano per una maglia da titolare
La Juventus si prepara alla trasferta di Bologna, con Luciano Spalletti alle prese con il dilemma del centravanti. La scelta tra Jonathan David e Loïs Openda resta aperta, con il tecnico pronto a prendere una decisione definitiva in vista della gara. I due attaccanti sono in lizza per una maglia da titolare, mentre l’allenatore valuta la soluzione migliore per la squadra.
Juventus, il nodo centravanti per la trasferta di Bologna: Luciano Spalletti ancora indeciso tra Jonathan David e Loïs Openda. La scelta solo a ridosso del match. Il reparto offensivo della Juventus tiene ancora in sospeso le decisioni finali di Luciano Spalletti in vista della delicata sfida di Serie A contro il Bologna. Nonostante le certezze trovate in altre zone del campo, il nodo del centravanti titolare è l’ultimo dubbio che l’allenatore bianconero si riserva di sciogliere. Il ballottaggio serrato è tra Jonathan David e Loïs Openda. Entrambi gli attaccanti rappresentano opzioni valide ma con caratteristiche diverse, rendendo la scelta tattica estremamente rilevante per la partita del “Dall’Ara”. Juventusnews24.com
