Prima pagina Tuttosport | Juventus avanti con Kolo Muani Poi c’è la Champions League

La Juventus si prepara a spingere sull’attaccante Kolo Muani, puntando a rafforzare l’attacco in vista delle prossime sfide. La società ha deciso di andare avanti con questa operazione, sperando di migliorare le possibilità di qualificarsi in Champions League. Intanto, l’attenzione rimane alta anche sul calciomercato e sul Milan, che continuano a muoversi sul mercato.

Questa è la prima pagina di 'Tuttosport', in edicola oggi, mercoledì 28 gennaio 2026. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan. 'Tuttosport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando della duplice missione della Juventus. La prima, per la 8^ e ultima giornata della Fase Campionato della Champions League 2025-2026, stasera alle ore 21:00, è quella di battere a domicilio il Monaco nella speranza di qualificarsi direttamente agli ottavi di finale del torneo evitando i playoff. La seconda è quella di riportare in bianconero il centravanti francese Randal Kolo Muani, attaccante di proprietà del PSG attualmente in prestito al Tottenham. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

Secondo quanto riportato da Tuttosport, l'allenatore della Juventus, Spalletti, avrebbe espresso interesse per Kolo Muani, attualmente in forza al PSG.

OPENDA ALLA JUVENTUS: NIENTE KOLO MUANI (MA COMOLLI HA FATTO BENE)

