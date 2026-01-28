Juventus Next Gen Perotti vicino alla cessione | il classe 2003 è ad un passo dal firmare con questo club I dettagli

La Juventus Next Gen sta per perdere uno dei suoi giovani, Perotti. Il centrocampista classe 2003 è ormai ad un passo dal firmare con la Pro Vercelli. La trattativa sembra ormai definita e l’ufficialità potrebbe arrivare a breve. Perotti lascia così il club bianconero, dove ha giocato in questa stagione, per iniziare una nuova avventura in Serie C.

Juventus Next Gen, Perotti è sempre più vicino a firmare con la Pro Vercelli. Il classe 2003 presto diventerà un calciatore dei piemontesi. Il progetto giovani dei bianconeri continua a essere uno dei centri nevralgici del calciomercato italiano, non solo per gli acquisti di prospettiva, ma anche per la capacità di valorizzare e collocare i propri talenti nelle categorie professionistiche. In queste ore, i fari sono puntati sulle manovre in uscita che riguardano la seconda squadra torinese. La Juventus Next Gen è vicinissima alla cessione di un suo giocatore, segnando un nuovo capitolo nella strategia di crescita dei propri tesserati. Juventus Next Gen, Clemente Perotti vicino alla Pro VercelliStando a quanto riportato in esclusiva da Nicolò Schira sul suo account X ufficiale, la Juventus Next Gen sarebbe vicinissima alla cessione di un suo giocatore. Clemente

