Calciomercato Inter cessione ad un passo | il 2003 ha già lasciato Milano

Tomas Palacios si appresta a lasciare l'Inter, confermando il suo trasferimento in Argentina. Il difensore classe 2003 ha già raggiunto Buenos Aires e sosterrà le visite mediche prima di firmare un accordo con l’Estudiantes, valido fino al 2026. La cessione rappresenta un passaggio importante nel calciomercato dei nerazzurri, che continuano a lavorare per rafforzare la rosa e gestire le uscite.

Calciomercato Inter. Tomas Palacios è pronto a iniziare una nuova avventura lontano da Milano. Il difensore classe 2003 è già arrivato in Argentina, dove nella giornata odierna sosterrà le visite mediche prima di mettere nero su bianco il contratto che lo legherà all’ Estudiantes fino al 31 dicembre 2026. L’accordo tra i club è stato definito nei dettagli e manca ormai soltanto l’ufficialità per completare il trasferimento. Il ritorno in patria rappresenta per Palacios un’occasione importante per rilanciarsi e trovare continuità. L’ Estudiantes, guidato dal presidente Juan Sebastian Verón, ha deciso di puntare su di lui con convinzione, inserendolo in un progetto tecnico che punta sulla crescita dei giovani e su un’identità ben definita.🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

Calciomercato Lazio, nel mirino un 2003 ex Inter: ha già detto siLa Lazio sta lavorando intensamente sul mercato in vista della prossima stagione.

Calciomercato: Frattesi ad un passo, all’Inter 35 milioniIl calciomercato dell’Inter si concentra anche sulle operazioni in uscita, con Davide Frattesi tra i possibili partenti.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Argomenti discussi: Calciomercato, ultime news del 22 gennaio; Le notizie di calciomercato del 19 gennaio 2026: la Juve su Kessie, Lang e Lucca restano in uscita al Napoli; Calciomercato invernale 2026: tutte le ultime notizie, le trattative e i trasferimenti in Serie A e negli altri campionati; Acquisti e cessioni: il tabellone del calciomercato invernale di Serie A.

Inter, nuovo volto in difesa: doppia cessione e incontro in sede | CMDue senatori lasceranno l'Inter a fine stagione: la dirigenza nerazzurra lavora per rinforzare il reparto difensivo ... calciomercato.it

Calciomercato Inter News/ Nuova idea a destra, tutto su Bassey in caso di cessione!Il calciomercato Inter poteva essere già chiuso dopo la prima settimana di gennaio, ma sfortunatamente così non è stato per via dell’inserimento del Barcellona nella trattativa per Cancelo che ha ... ilsussidiario.net

Tomas #Palacios ha detto sì, è in partenza per l’ Argentina #Calciomercato #Inter #Estudiantes https://buff.ly/fHQ8LO4 Tutti i dettagli su https://barzacom.it Entra nel gruppo Telegram: https://buff.ly/1sDN17s - facebook.com facebook

#Perisic, #Sommer e #Palacios: il punto sulle trattative di calciomercato dell' #Inter x.com