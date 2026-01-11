Turicchia alla Virtus Entella | definita la cessione dell’esterno della Juventus Next Gen Formula e altri dettagli

La Virtus Entella ha ufficializzato l'acquisto di Turicchia, esterno proveniente dalla Juventus Next Gen. La cessione si è conclusa secondo i termini concordati, con dettagli relativi alla formula e alle condizioni ancora da comunicare. Questa operazione rappresenta un passo importante per entrambe le società, offrendo nuove opportunità al giocatore e rafforzando il reparto offensivo dei liguri.

di Marco Baridon del trasferimento. Si chiude dopo otto stagioni il capitolo bianconero per Riccardo Turicchia. Il giovane difensore classe 2003 si appresta a lasciare la Juventus Next Gen per iniziare una nuova avventura professionale con la maglia della Virtus Entella in Serie B. L’operazione è stata definita sulla base di un trasferimento a titolo definitivo, con la Juventus che manterrà comunque un interesse futuro sul giocatore grazie all’inserimento di una clausola sulla futura rivendita. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Turicchia alla Virtus Entella: definita la cessione dell’esterno della Juventus Next Gen. Formula e altri dettagli Leggi anche: Juventus Next Gen, Turicchia lascia i bianconeri e approda in Serie B! Quel club ha chiuso il colpo per il terzino: tutti i dettagli Leggi anche: Juventus Next Gen, Turicchia: “Serve cinismo.” La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Juve, Turicchia verso il "salto" in Serie B: la Virtus Entella pronta a chiudere - Riccardo Turicchia, terzino sinistro classe 2003 della Juventus, in forza alla seconda squadra bianconera, la Next Gen, sarebbe pronto a fare il "salto" in Serie B. tuttojuve.com

Virtus Entella, colpo sulla fascia: arriva Turicchia dalla Juventus - La Virtus Entella piazza un nuovo innesto in vista della seconda parte di stagione. tuttob.com

Virtus Entella, rinforzo per le fasce: chiuso l'arrivo di Turicchia dalla Juventus - Come riportato da Sky Sport infatti il club ligure ha ormai chiuso per l'arrivo di Riccardo Turicchia. tuttomercatoweb.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.