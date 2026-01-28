Juventus Monaco | il grande ex Paul Pogba out

Questa sera la partita tra Juventus e Monaco perde uno dei protagonisti più attesi. Paul Pogba, infatti, non scenderà in campo per i francesi, come aveva annunciato qualche ora fa. L’ex bianconero, che doveva affrontare la sua vecchia squadra, è stato infatti escluso dalla lista dei titolari senza ulteriori spiegazioni ufficiali. I tifosi della Juventus sperano di approfittare dell’assenza del francese per portare a casa i tre punti.

Paul Pogba assente contro la Juventus Monaco-Juventus doveva essere la partita di Paul Pogba. Il grande ex della sfida tra i monegaschi e i bianconeri non ci sarà. L’occasione per prendersi una rivincita sulla Vecchia Signora però è sfumata nella crisi dell’ex giocatore di Juventus e Manchester United. Le cose L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

