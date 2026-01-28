Questa sera la partita tra Juventus e Monaco perde uno dei protagonisti più attesi. Paul Pogba, infatti, non scenderà in campo per i francesi, come aveva annunciato qualche ora fa. L’ex bianconero, che doveva affrontare la sua vecchia squadra, è stato infatti escluso dalla lista dei titolari senza ulteriori spiegazioni ufficiali. I tifosi della Juventus sperano di approfittare dell’assenza del francese per portare a casa i tre punti.

Paul Pogba assente contro la Juventus Monaco-Juventus doveva essere la partita di Paul Pogba. Il grande ex della sfida tra i monegaschi e i bianconeri non ci sarà. L’occasione per prendersi una rivincita sulla Vecchia Signora però è sfumata nella crisi dell’ex giocatore di Juventus e Manchester United. Le cose L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

© Ilprimatonazionale.it - Juventus, Monaco: il grande ex Paul Pogba out

Approfondimenti su Juventus Monaco

Paul Pogba, centrocampista della Juventus, è stato coinvolto in un nuovo infortunio che lo terrà fuori anche dalla prossima partita contro Monaco.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

La Juventus nel girone da incubo della Champions!

Ultime notizie su Juventus Monaco

Argomenti discussi: Il grande assente di Monaco-Juventus, le due vite di Pogba in bianconero: ascesa e caduta di un campione; Probabili formazioni Monaco-Juventus: chi gioca titolare e le ultime su Balogun, Pogba, David, Openda, Bremer e Koopmeiners; Le probabili formazioni di Monaco-Juventus (Champions League); Niente Pogback e futuro incerto: ora Pogba è un vero caso per il Monaco.

Il grande assente di Monaco-Juventus, le due vite di Pogba in bianconero: ascesa e caduta di un campionePaul Pogba arriva per la prima volta alla Juventus giovanissimo a costo zero, poi la cessione da record al Manchester United e un ritorno pieno di aspettative deluse, fino alla squalifica che porterà ... calciomercato.com

Dove vedere Monaco-Juve in tv? Sky o Prime Video, orarioTutto sulla gara valida per l'ottava e ultima giornata della Fase Campionato di Champions League: le probabili formazioni dei due allenatori ... corrieredellosport.it

Non sarà protagonista della gara di domani sera fra Monaco e Juventus il grande ex Paul Pogba: ecco la sua situazione. - facebook.com facebook

Le ultime da Monaco raccontate da Cristiano Corbo e Lorenzo Aprile Il Monaco ha l’obbligo di vincere e lo dovrà fare senza il grande ex della gara, Paul Pogba, ancora out per infortunio #Tuttosport #ChampionsLeague #MonacoJuventus x.com