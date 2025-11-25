Pogba l’allenatore del Monaco ne è sicuro | Si vede che Paul è tornato ad essere Paul Con la continuità delle partite…

Pogba, l’allenatore del Monaco ne è sicuro: «Si vede che Paul è tornato ad essere Paul. Con la continuità delle partite.». Così Jordan Teze. Il  rientro in campo  di  Paul Pogba  dopo oltre  due anni di assenza  è stato uno degli  eventi più attesi  del panorama calcistico internazionale. Dopo aver fatto la sua  nuova apparizione  con la maglia del  Monaco  in  Ligue 1, il  centrocampista francese, ex  Juventus, sta lavorando per  ritrovare la migliore condizione fisica. A parlare dei suoi  progressi  è stato il tecnico del Monaco,  Jordan Teze, in una  recente intervista. Il ritorno alla normalità: un progresso costante. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

