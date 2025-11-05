Juventus Koopmeiners | Da difensore mi sento Koop Ma quando mi schieravano al posto di Conceiçao

Gazzetta.it | 5 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Con l'arrivo di Spalletti in panchina, Teun Koopmeiners si è rilanciato nel trio di difesa. Nel post-partita contro lo Sporting Clube, l'olandese ha parlato del suo nuovo ruolo e delle difficoltà riscontrate finora in bianconero: guarda il video. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

juventus koopmeiners da difensore mi sento koop ma quando mi schieravano al posto di concei231ao

© Gazzetta.it - Juventus, Koopmeiners: "Da difensore mi sento Koop. Ma quando mi schieravano al posto di Conceiçao..."

Leggi anche questi approfondimenti

juventus koopmeiners difensore sentoKoopmeiners dopo Juventus-Sporting: "In questo ruolo mi trovo molto meglio". VIDEO - Le dichiarazioni dell'olandese, a Sky Sport, a proposito del 'nuovo' ruolo da difensore: "In questa posizione mi sento meglio, perché non sono un attaccante che gioca spalle alla porta - Segnala sport.sky.it

juventus koopmeiners difensore sentoKoopmeiners taglia con il passato, anche a parole. Lui nella Juventus si vede difensore - Quasi un anno e mezzo dopo il suo arrivo per 60 milioni di euro dall'Atalanta, la rivelazione, con lo zampino di Spalletti: quel Teun Koopmeiners. Da tuttomercatoweb.com

juventus koopmeiners difensore sentoJuventus, Koopmeiners convince Spalletti: nuovo ruolo in difesa - Koopmeiners si reinventa difensore nella Juventus di Spalletti: il nuovo ruolo convince l’olandese e cambia gli equilibri tattici bianconeri. europacalcio.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Juventus Koopmeiners Difensore Sento