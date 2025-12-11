Modric entusiasta | Al Milan mi sento bene Ora voglio provare a raggiungere quel grande obiettivo!

Luka Modric si mostra entusiasta della sua esperienza al Milan, esprimendo fiducia e determinazione nel raggiungimento di nuovi traguardi. Il campione croato ha incantato ai Gazzetta Sports Awards, lodando la squadra e il tecnico Allegri, confermando il suo ruolo di figura di spicco nel mondo del calcio internazionale.

Modric incanta ai Gazzetta Sports Awards: il campione del Milan celebra i rossoneri e loda Allegri Luka Modric, simbolo della classe e dell'eleganza calcistica mondiale, continua a lasciare il segno anche nella sua esperienza al Milan. Il centrocampista croato è stato tra i grandi protagonisti dell'11ª edizione dei Gazzetta Sports Awards, dove ha ricevuto un

