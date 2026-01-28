Juventus Chiellini Kolo Muani? Vedremo stiamo valutando

Prima del match contro il Monaco, Giorgio Chiellini si è soffermato su Kolo Muani. Il difensore bianconero ha detto che stanno ancora valutando e vedremo come si svilupperà la situazione nelle prossime settimane. La Juventus non ha ancora deciso se puntare su di lui, ma l’attenzione resta alta. Chiellini ha aggiunto che ci sono ancora alcuni aspetti da valutare prima di prendere una decisione definitiva.

Prima del match con il Monaco, Giorgio Chiellini ha parlato ai microfoni di Sky. Chiellini ha detto che "la classifica importante, poter giocare in casa e prendere una squadra che è arrivata in classifica sotto è importante. C'è da dare continuità agli ultimi

