Juventus 3-4-3 contro il Monaco | Conceição avanti

La Juventus si prepara ad affrontare il Monaco con un modulo offensivo. Con un 3-4-3, i bianconeri puntano sulla velocità e sulla verticalità. In attacco, Loïs Openda e Kenan Yildiz saranno affiancati da Francisco Conceição, che sembra aver avuto la meglio nelle ultime valutazioni. La squadra di Conceição vuole partire forte, cercando di sorprendere gli avversari fin dai primi minuti.

La Juventus prepara la sfida al Monaco con un assetto offensivo deciso. Dalle informazioni raccolte in redazione, i bianconeri scenderanno in campo con il 3-4-3, puntando su un tridente rapido e verticale: Loïs Openda e Kenan Yildiz saranno affiancati da Francisco Conceição, in netto vantaggio nelle ultime valutazioni. Il portoghese, dato inizialmente in ballottaggio con Fabio Miretti, va verso la conferma dal primo minuto. La scelta nasce dalla volontà di Luciano Spalletti di non rinunciare all'imprevedibilità sugli esterni, elemento chiave contro un avversario compatto. A centrocampo, le assenze pesano: Manuel Locatelli e Andrea Cambiaso osserveranno il turno di stop per squalifica.

