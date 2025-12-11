Juventus top e flop contro il Pafos | Conceicao game changer

La Juventus conquista la seconda vittoria consecutiva in Europa, battendo 2-0 il Pafos in casa. Dopo un primo tempo difficile, i bianconeri hanno trovato il successo nel secondo tempo grazie ai gol di McKennie e Openda, con Conceicao che si rivela decisivo come cambiamento chiave. Un risultato importante per la squadra di Allegri nel cammino europeo.

La Juventus ottiene la seconda vittoria consecutiva in Europa vincendo 2-0 in casa contro il Pafos. Dopo un primo tempo di grande sofferenza contro i ciprioti, i bianconeri sono riusciti a trovare la vittoria nei secondi 45 minuti di gioco con McKennie e Openda. I top e i flop della partita: L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it