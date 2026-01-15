Juventus preparazione alla trasferta contro il Cagliari | tornano Gatti e Conceição Yildiz assente

La Juventus si prepara alla trasferta di Cagliari, con Gatti e Conceição di nuovo disponibili dopo il recupero. La squadra di Spalletti, reduce da una convincente vittoria contro la Cremonese, punta a mantenere il ritmo e consolidare la posizione in classifica. Yildiz, invece, resta escluso dalla lista dei convocati. La sfida si annuncia impegnativa, ma i bianconeri sono determinati a proseguire il proprio percorso.

Dopo la vittoria roboante contro la Cremonese, la Juventus di Spalletti è pronta a scendere in campo in vista della sfida contro il Cagliari di Fabio Pisacane. La preparazione è entrata nel vivo alla Continassa, tra rientri dall’infermeria e scelte ancora in corso sulla formazione. Gatti e Conceição tornano in gruppo. La Juventus è tornata ad allenarsi oggi dopo il giorno di riposo concesso alla squadra. In vista della sfida contro il Cagliari, in programma per sabato 17 gennaio alle ore 20:45, alla Continassa sono arrivate ottime notizie dall’infermeria: Federico Gatti e Francisco Conceição hanno preso parte all’ intera seduta di allenamento con il gruppo. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com © Stilejuventus.com - Juventus, preparazione alla trasferta contro il Cagliari: tornano Gatti e Conceição, Yildiz assente Leggi anche: Infortunati Juventus, Gatti e Conceicao tornano in gruppo, stop influenzale per Yildiz. Le ultime dalla Continassa Leggi anche: Yildiz e Vlahovic tornano dal 1’: Juve, così in campo contro il Cagliari Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Ascoli Calcio, inizia la settimana che porta alla Juve Next Gen; Ascoli, partita la settimana verso la Juve NextGen: al “Moccagatta” senza Ultras; Ascoli tra campo e squalifiche: Tomei fermato due turni, Alagna salterà i primi minuti stagionali; Ascoli Calcio, due obiettivi da raggiungere nella prossima sfida in trasferta contro la Juventus Next Gen. Cagliari Juventus, tutto pronto per la sfida dell’Unipol Domus: rossoblù chiamati all’impresa! Le parole di Spalletti - Cagliari Juventus, Spalletti presenta la sfida: novità dall’infermeria e conferenza pre gara sul match contro i bianconeri La Juventus prosegue la preparazione in vista della delicata trasferta contro ... cagliarinews24.com

