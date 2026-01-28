Judo Trofeo Italia domina Sofia Longo La riccionese conquista due ori

Al Trofeo Italia di Lignano Sabbiadoro, Sofia Longo si aggiudica due ori e riempie di gioia la sua scuola di judo a Riccione. La giovane atleta ha dominato le competizioni, portando a casa due medaglie d’oro. La festa è iniziata subito, con sorrisi e applausi per la sua prestazione convincente.

È grande festa al Trofeo Italia di Lignano Sabbiadoro per la Judoka Riccionese, la scuola di judo convenzionata alla Polisportiva Riccione. Protagonista assoluta è stata Sofia Longo (44 kg), che ha dominato la gara under 18 da testa di serie numero uno, vincendo tre incontri senza subire punti né sanzioni. Il giorno successivo ha replicato l'impresa anche tra le under 21, conquistando un secondo oro con altre tre vittorie nette. Una doppietta che conferma Sofia tra le migliori judoka italiane della sua categoria. Buone prestazioni anche per il resto del gruppo, con un'ottima Anna Vittoria Forlani (70 kg) che ha raggiunto il settimo posto.

