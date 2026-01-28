Joël Guerriau il senatore condannato per aver messo mdma nello champagne di una collega | Voleva violentarla

Joël Guerriau, ex senatore francese di 68 anni, è stato condannato a quattro anni di carcere, di cui uno e mezzo da scontare, dopo aver spacciato MDMA nello champagne di una collega, Sandrine Josso. La donna, deputata di 50 anni, ha denunciato che Guerriau voleva violentarla. La vicenda ha scosso il mondo politico e ora si attende il processo di appello.

Il politico francese si è dimesso lo scorso ottobre e ha già annunciato che presenterà ricorso. A suo dire la droga sarebbe finita nel bicchiere per errore L'ex senatore francese Joël Guerriau, 68 anni, è stato condannato in primo grado a una pena di 4 anni, di cui uno e mezzo da scontare in carcere, per aver drogato una collega, la deputata Sandrine Josso, 50 anni, con l'intenzione - almeno secondo l'accusa - di aggredirla sessualmente. Guerriau si è sempre dichiarato innocente e ha già presentato ricorso. La pena è stata sospesa. In attesa del processo di appello l'ex senatore resterà libero.

