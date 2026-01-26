Il senatore sotto accusa in Francia | Ha drogato lo champagne della collega deputata per violentarla

In un procedimento giudiziario a Parigi, l’ex senatore Joël Guerriau è accusato di aver somministrato sostanze stupefacenti a una collega con l’intento di abusarne. La vicenda ha attirato l’attenzione sui comportamenti inappropriati nel mondo politico e sulla tutela delle donne. La fase processuale evidenzia l’importanza di un sistema giudiziario attento e rigoroso nel trattare casi di violenza e abusi.

L'ex senatore francese Joël Guerriau è a processo a Parigi: è accusato di aver somministrato MDMA a una collega durante un incontro nel suo appartamento nel 2023, con l'intento di abusarne. La donna è riuscita a fuggire e denunciare l'accaduto.

