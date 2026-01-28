Jessica Moretti | ‘Gli invii di bottiglia erano decisi dal personale Cyane lo faceva di sua iniziativa’

Jessica Moretti spiega che gli invii di bottiglia erano decisi dal personale del Constellation e che Cyane li faceva di propria iniziativa. Durante l’interrogatorio, ha detto di non aver mai pensato che potessero essere pericolosi, anche se poi sono finiti nel drammatico incendio di Capodanno.

'Non pensavo potesse essere pericoloso'. Nel racconto dell'ultimo interrogatorio reso davanti ai procuratori e agli avvocati delle famiglie delle vittime, Jessica Moretti ha chiarito il ruolo del personale del Constellation nella gestione dei famigerati invii di bottiglia, la pratica che ha provocato il rogo durante la notte di Capodanno. "Sono loro a decidere. A Cyane piaceva fare questi 'invii di bottiglia'. È un momento festoso. Ci prendono gusto. Dipende dalla loro voglia, se si trattava di clienti che conoscevano", ha spiegato l'imprenditrice, riferendosi alla cameriera che, poco dopo, è tragicamente morta nell'incendio.

