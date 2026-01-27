Crans-Montana Jessica Moretti contro Cyane Panine per le candele nelle bottiglie di sua iniziativa

In questo testo si approfondisce la vicenda tra Jessica Moretti, titolare del Constellation a Crans-Montana, e Cyane Panine, relativa alle “candele nelle bottiglie” e alle decisioni dei dipendenti. Viene analizzata la dinamica tra i protagonisti e il contesto delle decisioni aziendali, con un focus sulle implicazioni di questa disputa nel settore.

Nell’ultimo interrogatorio Jessica Moretti, titolare del Constellation di Crans-Montana, ha parlato anche di Cyane Panine, cameriera del locale. Secondo la versione fornita da Jessica Moretti, erano i dipendenti a decidere se servire lo champagne con le candele pirotecniche. Cyane Panine, 24 anni, è una delle vittime della strage di Capodanno. Crans-Montana, Moretti ai giudici: “Non c’era alcun rischio” La titolare chiama in causa Cyane Panine I dipendenti smentiscono Jessica Moretti La rabbia italiana dopo la scarcerazione di Jacques Moretti Crans-Montana, Moretti ai giudici: “Non c’era alcun rischio” “Se avessi pensato al minimo rischio, lo avrei proibito. 🔗 Leggi su Virgilio.it

Crans-Montana, i Moretti contro Cyane Panine: “Non doveva salire sulle spalle con le candele pirotecniche”

A Crans-Montana, i proprietari del Constellation, Jacques e Jessica Moretti, commentano l’incidente di Capodanno che ha causato la morte di Cyane Panine.

Crans-Montana, i Moretti attaccano Cyane Panine: «Non doveva salire sulle spalle, l?ha fatto di sua iniziativa». Un'amica della cameriera li smentisce

A Crans-Montana, i Moretti accusano Cyane Panine di essersi salita sulle spalle senza consenso, mentre un’amica della cameriera smentisce affermando che si trattava di un gesto spontaneo e non abituale.

