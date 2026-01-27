In questo testo si approfondisce la vicenda tra Jessica Moretti, titolare del Constellation a Crans-Montana, e Cyane Panine, relativa alle “candele nelle bottiglie” e alle decisioni dei dipendenti. Viene analizzata la dinamica tra i protagonisti e il contesto delle decisioni aziendali, con un focus sulle implicazioni di questa disputa nel settore.

Nell’ultimo interrogatorio Jessica Moretti, titolare del Constellation di Crans-Montana, ha parlato anche di Cyane Panine, cameriera del locale. Secondo la versione fornita da Jessica Moretti, erano i dipendenti a decidere se servire lo champagne con le candele pirotecniche. Cyane Panine, 24 anni, è una delle vittime della strage di Capodanno. Crans-Montana, Moretti ai giudici: “Non c’era alcun rischio” La titolare chiama in causa Cyane Panine I dipendenti smentiscono Jessica Moretti La rabbia italiana dopo la scarcerazione di Jacques Moretti Crans-Montana, Moretti ai giudici: “Non c’era alcun rischio” “Se avessi pensato al minimo rischio, lo avrei proibito. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Crans-Montana, Jessica Moretti contro Cyane Panine per le "candele nelle bottiglie di sua iniziativa"

Approfondimenti su Crans Montana

A Crans-Montana, i proprietari del Constellation, Jacques e Jessica Moretti, commentano l’incidente di Capodanno che ha causato la morte di Cyane Panine.

A Crans-Montana, i Moretti accusano Cyane Panine di essersi salita sulle spalle senza consenso, mentre un’amica della cameriera smentisce affermando che si trattava di un gesto spontaneo e non abituale.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Crans Montana

Argomenti discussi: Crans-Montana, Jessica Moretti: Non sono scappata da Le Constellation. Sono uscita per chiamare i soccorsi; Crans-Montana, Jessica Moretti: Dicevo alle ragazze di non tenere in alto le bottiglie coi bengala; Anche Jessica Moretti scarica la colpa sugli altri: Non sono scappata; Crans-Montana, mecoledì l’interrogatorio di Jessica Moretti.

Crans-Montana, Jessica Moretti contro Cyane Panine per le candele nelle bottiglie di sua iniziativaJessica Moretti, proprietaria del Constellation di Crans-Montana, torna a parlare di Cyane Panine e delle decisioni dei dipendenti sulle bottiglie ... virgilio.it

Crans Montana, Jessica Moretti: «Le candele nelle bottiglie? Cyane Panine lo faceva di sua iniziativa»«Se avessi pensato al minimo rischio, lo avrei proibito. Ma per me non c'era alcun rischio». Sono le parole di Jessica Moretti, ... msn.com

La denuncia dell’avvocata Nina Fournier, legale di alcune famiglie delle vittime di Crans-Montana, in una lettera indirizzata alla Procura generale di Sion - facebook.com facebook

Crans-Montana, una tragedia «che mette in discussione il rispetto dei diritti umani» x.com