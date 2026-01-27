In un ristorante, il personale decideva di servire lo Champagne con un particolare stile, noto come

Era il personale a decidere quel particolare modo di servire lo Champagne, in “stile Constellation”, con la bottiglia e la candela pirotecnica portate da una cameriera sulle spalle di un collega. Lo ha sostenuto Jessica Moretti, proprietaria del locale, nell’ultimo interrogatorio davanti ai procuratori e agli avvocati delle famiglie delle vittime, secondo quanto riportano i verbali. La versione di Jessica Moretti «Sono loro a decidere. A Cyane Panine piaceva fare questi “invii di bottiglia”. È un momento festoso, ci prendono gusto. Dipende dalla loro voglia, se si trattava di clienti conosciuti. 🔗 Leggi su Leggo.it

© Leggo.it - Jessica Moretti: «Decideva il personale lo "stile Constellation". Le candele? Non pensavo fossero pericolose, a Cyane piaceva portarle»

A Crans-Montana, i proprietari del Constellation, Jacques e Jessica Moretti, commentano l’incidente di Capodanno che ha causato la morte di Cyane Panine.

Crans, noto come il «figlioccio» dei Moretti e fidanzato di Cyane, interviene per difendere i proprietari, affermando che gli estintori erano presenti.

Argomenti discussi: Crans-Montana massacre, court releases Jacques Moretti from prison; Crans-Montana, in un audio Moretti chiedeva a un collaboratore: Dimmi se la schiuma cade o no - Cornado: Ritardi nell'inchiesta hanno favorito un inquinamento delle prove; Strage di Crans-Montana, gli avvocati dei coniugi Moretti: Jessica è uscita di corsa dal locale solo per allertare i vigili del fuoco; Crans-Montana, tutte le bugie dei Moretti: un super-testimone smentisce il loro racconto.

Crans-Montana, Jessica Moretti in lacrime: Non sono scappata. Il personale non sapeva gestire gli incendiDieci ore di interrogatorio a Jessica Moretti non chiariscono le responsabilità sull’incendio di Crans-Montana ... fanpage.it

I video, le candele, lo champagne, la fuga con la cassa: cosa ha detto ai magistrati Jessica Moretti. L'ipotesi di fuga in jet dopo il rogoUn conto alla rovescia scandito dalle fiamme, dai video e dai silenzi. Dalle 1:26 del primo gennaio , minuto dopo minuto, la tragedia ... notizie.tiscali.it

L’esposto del legale che difende le famiglie delle vittime. Intanto, liberi nel loro chalet di Lens, Jacques e Jessica Moretti, continuano a ricevere parenti e amici - facebook.com facebook

Crans-Montana, Jessica Moretti: “Dicevo alle ragazze di non tenere in alto le bottiglie coi bengala” x.com