Jesi tavola rotonda sull' adolescenza | il ruolo della comunità nei borghi interni

Questa mattina a Jesi si è svolta una tavola rotonda dedicata all’adolescenza e al ruolo che ha la comunità nei borghi interni. Un incontro che ha coinvolto insegnanti, genitori e giovani, per parlare di come i piccoli centri affrontano le sfide dei ragazzi che si avvicinano all’età adulta. La discussione si è concentrata sul bisogno di supporto e di spazi di confronto, per aiutare gli adolescenti a crescere in un ambiente più vicino alle proprie radici.

Jesi (Ancona), 28 gennaio 2026 - Cosa accade quando la dimensione intima e raccolta del borgo marchigiano incontra l'impatto travolgente dell'adolescenza e il salto verso la scuola superiore? È questo il cuore della tavola rotonda I luoghi dell'adolescenza. Il borgo come esercizio di gruppo, un appuntamento di rilievo che si terrà domani (ore 15.30) nella sede della Fondazione Cassa di Risparmio di Jesi a Palazzo Bisaccioni. L'iniziativa, nata dalla sinergia tra la Fondazione CRJ e le associazioni Marche Studi Ets Forma e Activamente, si propone come un'importante occasione di riflessione sul lavoro sociale nell'entroterra.

