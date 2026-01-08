Euteknos connettiamo il futuro | tavola rotonda e speed networking sull’eccellenza della manifattura artistica veneta
Euteknos organizza il convegno "Euteknos, connettiamo il futuro" il 12 gennaio 2026 presso il Gabinetto di Lettura di Este (PD).? L'evento è dedicato al ruolo della manifattura artistica veneta nell'innovazione, sviluppo economico e valorizzazione del capitale umano. Al convegno "Euteknos. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
Leggi anche: Euteknos, "Connettiamo il Futuro" tavola rotonda e speed networking sulla manifattura artistica veneta
Leggi anche: Il primo speed date di networking dedicato ai pasticcieri professionisti
euteknos – connettiamo il futuro tavola rotonda e speed networking sulla manifattura artistica veneta.
Euteknos, "Connettiamo il Futuro" tavola rotonda e speed networking sulla manifattura artistica veneta - Connettiamo il futuro è un evento regionale dedicato alla manifattura artistica veneta, in programma il 12 gennaio 2026 a Este, promosso dalla Rete Innovativa Regionale Euteknos. padovaoggi.it
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.