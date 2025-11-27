Avellino tavola rotonda sul tema Dalle scosse alle scelte-il ruolo dei Sindaci nell’evoluzione della protezione civile

Si terrà domani, 28 novembre, alle ore 15.30, ad Avellino, nell'ambito della mostra "Terremoti d'Italia" (presso la tensostruttura della protezione civile in piazza Macello), la tavola rotonda sul tema “Dalle scosse alle scelte - il ruolo dei Sindaci nell’evoluzione della protezione civile”. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

