Avellino tavola rotonda sul tema Dalle scosse alle scelte-il ruolo dei Sindaci nell’evoluzione della protezione civile
Si terrà domani, 28 novembre, alle ore 15.30, ad Avellino, nell'ambito della mostra "Terremoti d'Italia" (presso la tensostruttura della protezione civile in piazza Macello), la tavola rotonda sul tema “Dalle scosse alle scelte - il ruolo dei Sindaci nell’evoluzione della protezione civile”. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
Approfondisci con queste news
Dalla memoria alla prevenzione: tavola rotonda ad Avellino #Avellino - facebook.com Vai su Facebook
Dalla memoria alla prevenzione: tavola rotonda ad Avellino - Dalla memoria alla prevenzione: tavola rotonda ad Avellino OttoPagine ... Riporta msn.com
Lega, tavola rotonda sul tema della sicurezza - Il tema della sicurezza torna al centro del dibattito politico con una tavola rotonda organizzata dal Dipartimento Sicurezza e Immigrazione... Come scrive ilrestodelcarlino.it
Accountability, la tavola rotonda - il Forum del Terzo Settore della Lombardia, insieme a associazioni di promozione sociale lombarde, Acli, Agesci, Arci, Auser in collaborazione con il Centro Studi Coordinamento CSV Lombardia il Forum ... Come scrive vita.it