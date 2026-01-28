Jennifer Lawrence spiega come vestirsi senza stress, puntando su pochi capi chiave e sul decluttering. La sua ricetta per uno stile naturale e senza sforzo nel 2026 è semplice: usare le giuste proporzioni e eliminare il superfluo dall’armadio. È una scoperta che sembra ovvia, ma spesso dimentichiamo quanto possa semplificare la vita.

Tra le dive di Hollywood ci è sempre piaciuto l'approccio pulito e chic di Jennifer, che sicuramente tutti abbiamo provato ad emulare almeno una volta (o due, o tre.). Ma a quanto pare c'è un segreto, una regola di stile che l'attrice segue alla lettera per non stressarsi quando apre l'armadio. E, per fortuna, ha deciso di rivelarla anche a noi. Ospite del podcast Good Hang, la conduttrice e comica americana Amy Poehler, dopo aver decantato a lungo l'amore per lo stile dell'attrice, le ha chiesto della sua relazione con i vestiti. Jennifer ammette di riordinare e riorganizzare costantemente l'armadio, il famoso decluttering, per evitare gli eccessi e favorire il riuso dei suoi outfit preferiti. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Jennifer Lawrence ci rivela come vestirci senza stress. Ed è un po' la scoperta dell'acqua calda

Approfondimenti su Jennifer Lawrence

Jennifer Lawrence condivide un episodio sorprendente legato alle riprese di Hunger Games: La ragazza di fuoco.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Jennifer Lawrence

Argomenti discussi: Jennifer Lawrence rivela per quale dei suoi film è stato più difficile prepararsi; Jennifer Lawrence svela i soprannomi che gli amici le hanno dato, da Nitro a Ken, ecco cosa significano.

Jennifer Lawrence ci rivela come vestirci senza stress. Ed è un po' la scoperta dell'acqua caldaUna formula chiara: pochi capi chiave e meno stress davanti all’armadio. Jennifer Lawrence racconta come le proporzioni giuste e il decluttering rendano lo stile quotidiano naturale e senza sforzo nel ... vanityfair.it

La regola dei 15 minuti che ha salvato il matrimonio di Jennifer Lawrence e Cooke MaroneyL'attrice ha spiegato come sia stato l'unico modo per riuscire a portare avanti la relazione, dato che: «Ho sposato qualcuno che è il mio esatto opposto» ... vanityfair.it

Hanno chiesto a Jennifer Lawrence se avesse mai invitato Robert Pattinson a un pigiama party con le sue amiche, e la sua risposta è stata tanto caotica quanto adorabile. Ha raccontato che le sue amiche erano già a casa sua, durante il pigiama party di dice - facebook.com facebook