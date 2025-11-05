Jennifer Lawrence ed Emma Stone stanno sviluppando un film su Miss Piggy
Jennifer Lawrence, Emma Stone e Cole Escola stanno unendo le forze per dare a Miss Piggy il trattamento da star del cinema. Secondo fonti ben informate, la Disney, che detiene i diritti dei Muppets, sta sviluppando un film sulla capricciosa diva pupazzo. Il personaggio iconico, creato negli anni ’70 da Bonnie Erickson e Frank Oz, non è mai stato protagonista di un lungometraggio. Lawrence e Stone saranno i produttori insieme a Escola, vincitore di un Tony Award per la loro commedia di successo a Broadway “Oh, Mary!”, che scriverà la sceneggiatura. 🔗 Leggi su Cinefilos.it
