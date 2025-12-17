Jennifer Lawrence rivela | Sul set di Hunger Games | la ragazza di fuoco ho avuto le allucinazioni
Jennifer Lawrence condivide un episodio sorprendente legato alle riprese di Hunger Games: La ragazza di fuoco. L’attrice ha svelato di aver avuto allucinazioni durante le scene, rivelando le conseguenze di un errore commesso sul set. Un retroscena inaspettato che illumina il lato più umano e difficile di una delle protagoniste più amate del cinema fantasy.
L'interprete di Katniss Everdeen ha rivelato le conseguenze di un errore compiuto durante le riprese del secondo capitolo del franchise. Jennifer Lawrence ha svelato che sul set di Hunger Games: la ragazza di fuoco è stata protagonista di un divertente incidente dopo aver preso un Ambien. L'interprete di Katniss Everdeen, parlando con Leonardo DiCaprio per gli incontri di Variety, ha infatti ammesso di aver avuto delle allucinazioni. Un errore compiuto sul set di Hunger Games Parlando delle sue esperienze con l'amico e collega, Jennifer Lawrence ha ricordato: "Io e te siamo entrambi ossessionati dal sonno quando stiamo lavorando, contiamo realmente le ore. 🔗 Leggi su Movieplayer.it
