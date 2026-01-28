Jannik Sinner si prepara alla semifinale degli Australian Open, dopo aver battuto Shelton in tre set. L’azzurro ha vinto in due ore e 23 minuti, dimostrando grande determinazione. Ora guarda avanti, concentrato sulla sfida contro Djokovic, e dice che questi sono i momenti per i quali si allena. Nel post partita, Sinner non nasconde l’entusiasmo e la voglia di arrivare il più lontano possibile nel torneo.

Jannik Sinner ha battuto lo statunitense Ben Shelton in due ore e 23 minuti di gioco con lo score di 6-3 6-4 6-4 ed ha staccato il pass per le semifinali degli Australian Open 2026 di tennis: l’azzurro nella consueta intervista di rito in campo ha analizzato il match ed ha presentato il prossimo impegno. L’ analisi del match: “ È davvero difficile giocare contro Ben Shelton. Sento che sta migliorando tantissimo anno dopo anno. Soprattutto dopo la off-season non sai mai come certi giocatori giocheranno contro di te, perché cambiano molte cose. Sono molto felice della prestazione di oggi “. La risposta dell’azzurro è stata l’ arma vincente: “ Non sempre la potenza è solo la cosa che conta, certe volte serve al corpo ed è un po’ più facile arrivare sulla palla. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Jannik Sinner pensa alla semifinale con Djokovic: “Questi sono i momenti per i quali ti alleni”

Approfondimenti su Jannik Sinner

Jannik Sinner si qualifica per la semifinale degli Australian Open 2026 dopo aver battuto in tre set Ben Shelton, numero sette del mondo.

Jannik Sinner continua a sorprendere all'Australian Open 2026.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

SINNER BATTE DJOKOVIC E VOLA IN FINALE!

Ultime notizie su Jannik Sinner

Argomenti discussi: Australian Open, Sinner batte Duckworth. A Musetti il derby con Sonego; Sinner, il consiglio choc del coach agli Australian Open fa infuriare il web. Ma scoppia anche una polemica; Coco Gauff scherza sui suoi capelli rossi. Un omaggio a Jannik Sinner?; Australian Open: Sinner non ha mai fatto così tanti ace.

Jannik Sinner pensa alla semifinale con Djokovic: Questi sono i momenti per i quali ti alleniJannik Sinner ha battuto lo statunitense Ben Shelton in due ore e 23 minuti di gioco con lo score di 6-3 6-4 6-4 ed ha staccato il pass per le semifinali ... oasport.it

Henman su Jannik Sinner: So cosa ha pensato Sinner in quel momentoLex tennista britannico commenta le difficoltÃ avute da Jannik Sinner nel match contro Spizzirri ... msn.com

Troppo forte. Troppo concentrato. Troppo solido. Troppo tutto. Jannik Sinner ha appena schiantato in tre set Ben Shelton conquistando con un agio quasi imbarazzante - considerando l’avversario - la sua terza semifinale consecutiva, dove affronterà Novak Dj facebook

Ancora un’altra fantastica SEMIFINALE agli #AustralianOpen per Jannik #Sinner, che supera 3-0 Shelton x.com